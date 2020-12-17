Son dakika haberleri... Irak Başbakanı el-Kazımi Anıtkabir'i ziyaret etti
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Son dakika haberleri... Irak Başbakanı el-Kazımi Anıtkabir'i ziyaret etti

17.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:53

Son dakika haberler... Türk bayrağı ve Anıtkabir Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir'e gelişi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir'e girişi Mozeleye çelenk konulması Saygı duruşu Toplu fotoğraf çekimi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA -...

Türk bayrağı ve Anıtkabir

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir'e gelişi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir'e girişi

Mozeleye çelenk konulması

Saygı duruşu

Toplu fotoğraf çekimi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Başbakan Mustafa el-Kazımi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Son dakika haberleri... Irak Başbakanı el-Kazımi Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberleri... Irak Başbakanı el-Kazımi Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberleri... Irak Başbakanı el-Kazımi Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberleri... Irak Başbakanı el-Kazımi Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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