Son dakika haberleri... Irak Başbakanı el-Kazımi Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika haberler... Türk bayrağı ve Anıtkabir Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir'e gelişi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir'e girişi Mozeleye çelenk konulması Saygı duruşu Toplu fotoğraf çekimi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA -...
Türk bayrağı ve Anıtkabir
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir'e gelişi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir'e girişi
Mozeleye çelenk konulması
Saygı duruşu
Toplu fotoğraf çekimi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Başbakan Mustafa el-Kazımi, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu