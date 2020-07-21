Son dakika haberleri | İPTALSaat 16.23'te yayımlanan, "Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu alamadı" başlıklı...
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Son dakika haberleri | İPTALSaat 16.23'te yayımlanan, "Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu alamadı" başlıklı...

Son dakika güncel haberi: Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan hükümeti, Meclisten güvenoyu aldı.

Son dakika haberleri | İPTALSaat 16.23'te yayımlanan,
21.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:26

Başbakan Boyko Borisov liderliğindeki Bulgaristan hükümeti, Meclisten güvenoyu aldı.

Bulgaristan Meclisinde bugün yapılan oylamada, 124 milletvekili hükümete lehte, 102 milletvekili aleyhte, 11 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Borisov hükümetinin, ülkede iki haftadır hükümet karşıtı protestoların devam ettiği ortamda yapılan güven oylamasından başarılı çıkması dikkati çekti.

Başbakan Borisov, yaptığı açıklamada, kabine revizyonunu düşüneceğini fakat erken seçime gidilmeyeceğini belirtti.

Öte yandan, Meclis önünde toplanan göstericiler, "İstifa" ve "Hapis" yazılı dövizler açarak, hükümet karşıtı protestolarına devam edecekleri sloganları attılar.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in iki danışmanının tutuklanması üzerine başkent Sofya'da başlayan protestolar, ülke genelindeki diğer önemli şehirlere de yayılmış, Radev, hükümetin istifa etmesi ve erken genel seçime gidilmesi gerektiğini söylemişti.

Borisov ise maliye, ekonomi ve içişleri bakanlarının istifasını talep etmişti.

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Kaynak: AA

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