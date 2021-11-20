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Son dakika haberleri... İpsala'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan hakim gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... İpsala'da Yunanistan'a kaçmaya çalışan hakim gözaltına alındı

Son dakika haber: Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı.

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö.'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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