Son dakika haberleri | İple boğazından ağaca asılan köpek ölü bulundu

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' olarak bilinen Akyaka Mahallesinde, iple boğazından ağaca asılan köpek, ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Ula'nın dünyaca ünlü turistik ve 'Sakin Şehir' olarak bilinen Akyaka Mahallesinde meydana geldi. Tarihi Kaya Mezarları bölgesinde gezintiye çıkan vatandaşlar, bir zeytin ağacında iple asılı halde av köpeği olduğunu fark etti. Köpeğin ölü olduğunu fark edenler, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, köpeğin vahşice öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.