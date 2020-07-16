Son dakika haberleri... İpekyolu Belediyesinden "geri dönüşüm" başarısı
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Son dakika haberleri... İpekyolu Belediyesinden "geri dönüşüm" başarısı

Son dakika güncel haberi... Van'ın İpekyolu Belediyesi, yıl başından bu yana sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarında 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilogram atık pil ve 15 bin ton bitkisel atık yağ topladı.

Son dakika haberleri... İpekyolu Belediyesinden
16.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:18

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yıl başından bu yana sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarında 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilogram atık pil ve 15 bin ton bitkisel atık yağ topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal kaynakların korunarak geleceğe ve ekonomiye katkı sunulması amacıyla başlatılan geri dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

"Bizi Arayın Gelip Alalım" sloganıyla çalışmayı başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, geri dönüşümü mümkün olan bitkisel atık yağ, atık pil, aküler, plastik, metal, kompozit, kağıt ve kartonları topluyor.

Yapılan çalışmalarla yıl boyunca 45 bin ton ambalaj atığı, 500 kilogram atık pil, 15 bin ton bitkisel atık yağ toplayan ekipler, önemli bir başarıya imza attı.

Ekipler, vatandaşların İpekyolu Belediyesi'ni arayarak biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları kendilerine ulaştırmalarını istedi.

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Kaynak: AA

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