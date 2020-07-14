Son dakika haberleri! İpekyolu Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor Gelen son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek, trafik yoğunluğunu azaltmak için alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek, trafik yoğunluğunu azaltmak için alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa süre önce Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Caddesi'nde çalışmalara başladı.

Çalışma ile 900 metrelik alanda kaldırım, refüj, drenaj ve asfalt seriminin yanı sıra 3,5 metre genişliğinde 2 metrelik orta refüj, yayaların rahatlıkla hareket edebileceği geniş kaldırımlar ile 5,5 metrelik bölünmüş yol yapılması planlandı.

Yine bu caddede araçlar için cepler, yol işaretleme ve levha planları, araç pak engelleyiciler ile aydınlatma elemanları da yer alacak.

Kaynak: AA