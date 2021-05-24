Son dakika haberleri: İntihardan polis vazgeçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İntihardan polis vazgeçirdi

Son dakika haberleri: İntihardan polis vazgeçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Diyarbakır'ın Silvan bir binanın çatı katına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polisin çabaları sonucu ikna edilerek çıktığı binadan indirildi.

Diyarbakır'ın Silvan bir binanın çatı katına çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi polisin çabaları sonucu ikna edilerek çıktığı binadan indirildi.

Olay saat 14.00 sularında meydana geldi. Gazi Caddesi üzerinde bir binanın çatı katına çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan Burhan B.'nin yanına çıkan polis, şahsı intihar etmekten vazgeçirmek için ikna çabalarında bulundu. Bu arada, İtfaiye ekipleri de binanın altına gelerek tedbir aldı.

Polisin çabaları sonucunda ikna olan kişi, yaklaşık bir saat sonra çatıdan indi. Polis, intihar girişiminde bulunan şahsı, sorgusunun yapılması için için karakola götürdü.

Çevredeki vatandaşlar çabalarından dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: İntihardan polis vazgeçirdi
Son dakika haberleri: İntihardan polis vazgeçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış
Annesini katleden evladın yaptıklarının her satırı dehşet! Bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış
Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
Evlilik hazırlığı yapan genç kız banyoda boynuna eşarp bağlı şekilde ölü bulundu
Evinin balkonunda bileklerini kesen adam, eşini ve çocuklarını rehin aldı
Evinin balkonunda bileklerini kesen adam, eşini ve çocuklarını rehin aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Deniz Demir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Prens Harry Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: İntihardan polis vazgeçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:31:53. #1.14#

title