Son dakika haberleri | İntihar girişimi Karadeniz Sahil Yolunu trafiğe kapattı Son dakika haberi: Giresun'da bir üst geçidin tepesine tırmanıp intihar girişiminde bulunan bir vatandaş güçlükle ikna edildi.

Giresun'da bir üst geçidin tepesine tırmanıp intihar girişiminde bulunan bir vatandaş güçlükle ikna edildi. Yaşanan intihar girişimi sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda yaklaşık 2 saat trafikte aksama yaşandı.

Giresun'da akşam saatlerinde Atatürk Meydanı'na yakın bir üst geçidin tepesine tırmanan ismi bilinmeyen bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Emniyet ekipleri üst geçidin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri üst geçidin altına atlama yatağı kurdu ve sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundu.

İtfaiye aracının merdiveniyle intihar girişiminde bulunan vatandaşın yakınına çıkan ekipler, vatandaşı vazgeçirmek için yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık 2 saat boyunca süren ikna çalışmaları sonuç verdi ve vatandaş intihar etmekten vazgeçerek itfaiye aracının merdiveniyle aşağı indirildi. Olayın ardından trafik kontrollü olarak trafiğe açıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA