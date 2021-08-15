İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
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İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da İhsan Meşe (45), av tüfeğiyle önce eşi Pakize (43) ve kızı Nazlı (19) Meşe'ye ateş etti, sonra kendisini vurdu.

BURSA'da İhsan Meşe (45), av tüfeğiyle önce eşi Pakize (43) ve kızı Nazlı (19) Meşe'ye ateş etti, sonra kendisini vurdu. Olay yerinde ölen baba ve kızın cenazeleri Bursa'da toprağa verildi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Pakize Meşe'nin cenazesi ise memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi, Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. İhsan Meşe, iddiaya göre, aile içi tartışmanın ardından evdeki av tüfeğiyle Pakize ve Nazlı Meşe'yi vurduktan sonra kendi başına doğru ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, İhsan Meşe ve Nazlı Meşe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Pakize Meşe ise ambulansla yaralı halde kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan İhsan ve Nazlı Meşe'nin cenazeleri, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mezarlığı'na defnedildi. Pakize Meşe'nin cenazesi ise memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

İhsan Meşe'nin müteahhitlik yaptığı ve çevresinde sessiz, sakin bir kişi olarak tanındığı belirtildi.

İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İNTİHAR EDEN BABA, ÖLDÜRDÜĞÜ KIZIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
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