Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon

10.10.2020 12:54 | Son Güncelleme: 10.10.2020 13:02
Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda internet üzerinden oluşturulan gruplarda müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda internet üzerinden oluşturulan gruplarda müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal ağ üzerinden grup kurarak müstehcen çocuk videoları paylaşıldığını tespit etti. Kimlikleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri 17 ilde toplam 39 adrese operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, Ağrı, Adana, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kırklareli, Muğla, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak'ta 39 adrese düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere de el konuldu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

 


- İstanbul
Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon
Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon
Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon
Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon
Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon
Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon
Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Cansu Dere Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Erol Bulut Eddie Newton Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Hatay Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İnternette müstehcen görüntü paylaşan şüphelilere 17 ilde operasyon - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 13:02:19. #1.15#
title