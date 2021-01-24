Son dakika haberleri! İnsan Vakfından Suriyeli yetim çocuklara giysi yardımı yapıldı

İnsan Vakfı, Suriyeli 100 yetim çocuğa mont, kazak, pantolon, ayakkabı, atkı ve bere yardımında bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Hamza Hürol Yetimhanesi'nde gerçekleştirilen yardım etkinliğinde, İnsan Vakfı tarafından temin edilen kıyafet ve ayakkabılar yetim çocuklara dağıtıldı.

Yeni kıyafet ve ayakkabılarını giyen çocuklar, vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

İnsan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Irız, AA muhabirine, vakfın ve bağışçıların katkılarıyla 100 çocuğu sevindirdiklerini, yardım faaliyetlerinin ihtiyaç doğrultusunda her ay devam edeceğini kaydetti.

Yetim çocuklara yönelik projelere başlayacaklarını belirten Irız, şöyle devam etti:

"Yetim çocuklarımıza kalıcı projeler üretme derdindeyiz. Yetim Sponsorluğu Projesi'ne başlıyoruz. Bu projeyle kardeşlerimize her ay düzenli olarak 150 lira bağış yapmak istiyoruz. Yetim Sponsorluğu Projesi'ne Hatay Reyhanlı'da ve dünyanın birçok yerindeki yetimlere ulaştırılmak üzere destek bekliyoruz. "

Etkinlikte, çocuklara yönelik eğlence programı düzenlendi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş