Son dakika haberleri... İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 Suriyeli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri... İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 Suriyeli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı, İbrahim Emül - Güncel
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Son dakika haberleri... İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 Suriyeli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre OSMANİYE'de, çocukları para karşılığı Suriye'den getirip zorla çalıştırdığı iddia edilen aynı ülke vatandaşı 2 kişi, gözaltına alındı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de, çocukları para karşılığı Suriye'den getirip zorla çalıştırdığı iddia edilen aynı ülke vatandaşı 2 kişi, gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu İ.M.E. tarafından Suriye'den illegal yollarla Türkiye'ye getirilen 12- 17 yaşları arasında değişen yaklaşık 25 çocuğun hurdalık ve çöp kağıt toplama alanlarında baskı ve tehditle, insani olmayan koşullarda zorla çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Osmaniye'de oturan Suriyeli A.E.'nin (22) yakını olan 2 kişinin de belirtilen yerde yaklaşık 4 gün zorla tutulup aç bırakıldığı, baskı ve tehditle çöp kağıt toplama işinde çalıştırıldığı belirlendi. İ.M.E ile bağlantılı olan ve zorla çalıştırılan 2 çocuğu, kentteki yakınına para karşılığı getiren M.A.A. ve A.İ. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında, savcılık talimatı doğrultusunda 'insan ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Çocuklar ise ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Son dakika haberleri... İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 Suriyeli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 Suriyeli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 Suriyeli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 Suriyeli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Suriyeli, Osmaniye, Suriye, Güncel, Haberler

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