Son dakika haberleri | İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yunanistan sığınmacıları zorla Türkiye'ye geri gönderiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yunanistan sığınmacıları zorla Türkiye'ye geri gönderiyor

Son dakika güncel haberi: İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Yunanistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı dönemde, ülkede bulunan ve iltica başvurusu yapan sığınmacıları kara ve deniz sınırlarından zorla Türkiye'ye "geri ittiğini" bildirdi.

Son dakika haberleri | İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yunanistan sığınmacıları zorla Türkiye'ye geri gönderiyor
16.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:54

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Yunanistan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı dönemde, ülkede bulunan ve iltica başvurusu yapan sığınmacıları kara ve deniz sınırlarından zorla Türkiye'ye "geri ittiğini" bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunanistan Temsilcisi Eva Cosse, yaptığı yazılı açıklamada, Yunan makamlarınca sığınmacıların eşyalarına el konulduğunun, bazı durumlarda şiddet uygulandığının ve gözaltındaki göçmenlere Kovid-19 bulaşmasına karşı herhangi bir önlem alınmadığının tespit edildiğini belirtti.

"Geri itmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca toplu sınır dışı edilme dahil olmak üzere çeşitli insan hakları normlarını ihlal ediyor." ifadesini kullanan Cosse, Yunan makamlarının, ülkenin iç kesimlerinden olmak üzere yeni kolektif geri itme akınlarına karşı gerekli önlemi almadığını vurguladı.

Cosse, "Yunan makamları, bu küresel kriz döneminde en savunmasız insanları koruyacakları yerde, onların sağlığını göz ardı ederek iltica haklarını ihlal etti." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün mart ve nisanda resmi Yunan makamları ve kimliği belirsiz kişilerce, ülkenin çeşitli yerlerindeki kamplardan alınarak zorla Türkiye'ye gönderilen 13 sığınmacı ve tanıkla görüştüğünü aktaran Cosse, "Örgüt ilk defa Yunanistan'ın derinliklerinden iltica başvurusunda bulunanların kolektif şekilde geri itilmelerini belgeledi." açıklamasında bulundu.

Parlamento bir an önce harekete geçmeli

Cosse, tanıkların ifadelerine göre, Rodos, Sisam ve Simi adalarına ulaşan çok sayıda sığınmacının Yunan sahil güvenlik görevlileri ve siyah giyimli eli silahlı kişilerce küçük plastik botlara bindirilerek zorla Türkiye kıyılarına itildiğini belirtti.

Yunan polisinin Selanik yakınlarında yer alan ve Türk-Yunan sınırına 400 kilometre uzaklıktaki Diavata Kampı'nda bulunan bazı sığınmacıları tutuklayarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye geri gönderdiğinin belirlendiğini bildiren Cosse, Türkiye'ye gönderilen bu sığınmacılar arasında 15 yaşında Suriyeli küçük bir kızın da bulunduğunu kaydetti.

Cosse, İnsan Hakları İzleme Örgütünün 29 Haziran'da Yunan Polis Teşkilatına ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığına bu konuda mektuplar gönderdiğini ve yetkililere bulguların bir özetini sunduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt alamadığını belirtti.

Kolektif geri itmelerinin durdurulması ve göçmenlerin hayatını tehlikeye atan uygulamaların sonlandırılması için Yunan adli makamlarının ve Parlamentosunun bir an önce harekete geçmesini isteyen Cosse, şunları kaydetti:

"Göç olayının kontrolü için Yunan hükümetine ekonomik destek sağlayan Avrupa Komisyonu da Ege ve Evros (Meriç) bölgesi dahil olmak üzere, Yunanistan'ı iltica başvurusunda bulunanlarla ilgili tüm kolektif geri itmeleri sonlandırması, ilgili makamları şiddet iddialarını araştırması için özendirmeli ve sağladığı ekonomik desteklerinin hiçbirinin AB hukuku ve temel hakların ihlallerine katkı sağlamadığı konusunu güvence altına almalı."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 3. Sayfa
Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu Dünya
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş Spor
Van'da şehit olan 7 emniyet mensubundan Semih Güzelay, 2007 yılında tekvandoda Avrupa şampiyonu olmuş
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada 3. Sayfa
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı Dünya
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor Dünya
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Ata tecavüz ederken bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülenen sapık serbest bırakıldı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişide korona çıktı! Aileler vakaların gizlendiği iddiasıyla isyan etti
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Fatih Sultan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ali Şansalan Fırat Aydınus Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Şehit Darbe Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İnsan Hakları İzleme Örgütü: Yunanistan sığınmacıları zorla Türkiye'ye geri gönderiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 16:33:25. #1.14#
title