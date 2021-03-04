Son dakika haberleri! İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü (2)
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Son dakika haberleri! İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü (2)

04.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:22
Son dakika haberleri! İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü (2)

Bir son dakika haberine göre KÜÇÜMSENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağabeyi ve kardeşini tabancayla vurarak öldüren inşaat ustası Doğan A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KÜÇÜMSENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ağabeyi ve kardeşini tabancayla vurarak öldüren inşaat ustası Doğan A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Doğan A.'nın emniyetteki ifadesinde, ağabeyi ve kardeşinin kendisine olan tavırlarından dolayı sürekli tartışma yaşadıklarını, küçümsendiğini hissettiği için sinirlerine hakim olamayıp cinnet getirdiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.Polis eiplerince çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Doğan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Son dakika haberleri! İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü (2)
Son dakika haberleri! İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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