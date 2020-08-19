Son dakika haberleri... İnşaatın 6'ncı katından düşen kalıp ustası öldü
Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Suriye uyruklu Mahmut Muhammet (32), hayatını kaybetti.
19.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:06
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Suriye uyruklu Mahmut Muhammet (32), hayatını kaybetti.
- Gaziantep
Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde meydana geldi. 5 yıl önce ailesiyle Suriye'nin İdlib kentinden gelen kalıp ustası Mahmut Muhammet, kalıp çaktığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybederek zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde, 3 çocuk babası kalıp ustasının hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut Muhammet'in cansız bedeni, otopsi için ambulansla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Gaziantep
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Kaynak: DHA