Son dakika haberleri! İnşaat işçisine, uyuşturucudan tutuklama
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Son dakika haberleri! İnşaat işçisine, uyuşturucudan tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre İnşaat işçisine, uyuşturucudan tutuklama MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi.

Son dakika haberleri! İnşaat işçisine, uyuşturucudan tutuklama
14.06.2020 01:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:43


İnşaat işçisine, uyuşturucudan tutuklama
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden O.D., tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı bir konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili, inşaat işçileri M.Ç. ile O.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D tutuklanırken, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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