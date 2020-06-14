Son dakika haberleri! İnşaat işçisine, uyuşturucudan tutuklama Gelen son dakika haberlerine göre İnşaat işçisine, uyuşturucudan tutuklama MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi.



İnşaat işçisine, uyuşturucudan tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden O.D., tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı bir konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili, inşaat işçileri M.Ç. ile O.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D tutuklanırken, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: DHA