Son dakika haberleri: İnşaat demirlerini çalmak isterken yakalandı Son dakika haberleri... Adıyaman'da, bir kişi yapımı devam eden inşaat demirlerini çaldığı esnada yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman'da, bir kişi yapımı devam eden inşaat demirlerini çaldığı esnada yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaata ait demirleri alarak kağıt toplama aracına yükleyen Ahmet E., isimli şahsı fark eden vatandaşlar durumu inşaat görevlilerine bildirdi. İnşaat görevlileri ve vatandaşlar tarafından yakalanan Ahmet E., olay yerine çağrılan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA