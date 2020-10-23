Son dakika haberleri | İnşaat çatısında intihara kalkıştı, polis engelledi

Son dakika habere göre MALATYA'da, inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan Mesut K., polisler tarafından engellendi.

MALATYA'da, inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan Mesut K., polisler tarafından engellendi.

Olay, akşam saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkan Mesut K., sorunları olduğu için atlayacağını söyledi. Çatının uç noktasına kadar giden Mesut K.'yı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Mesut K.'yı ikna etmek için konuşmaya başladı. Polisler, ikna etmek için konuştuğu Mesut K.'yı dalgınlığından yararlanarak kolundan tutarak geri çekti. Daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu öğrenilen Mesut K., binadan indirilerek polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN