Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle maç programları değişti
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Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle maç programları değişti

11.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:50
Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle maç programları değişti

Gelen son dakika haberine göre Aston Villa'da oyuncular ve teknik ekipte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'in maç programında değişiklikler yapıldı.

Aston Villa'da oyuncular ve teknik ekipte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'in maç programında değişiklikler yapıldı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Aston Villa ile Tottenham arasında 13 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Tottenham ile Fulham arasında yine salgın nedeniyle önceden ertelenen lig karşılaşması ise 13 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Fulham'ın 15 Ocak Cuma günü Chelsea ile yapacağı lig maçı ise 16 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Aston Villa ile Everton arasında 16 Ocak Cumartesi oynanması planlanan karşılaşma ise 17 Ocak Pazar günü yapılacak.

Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle geçen hafta antrenman tesislerini kapatmış ve İngiltere Federasyon Kupası'nda Liverpool ile oynadığı maça, 23 yaş altı takımıyla çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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