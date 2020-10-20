Son dakika haberleri! İngiltere'nin Manchester kentinde Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor

Son dakika haberi... İngiltere'nin Manchester kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, bar ve benzeri eğlence mekanlarının, öğün servisleri dışında kapanacağı, şehirdeki farklı hane üyelerinin kapalı ve açık mekanlarda bir araya gelmesinin yasaklanacağı bildirildi.

İngiltere'nin Manchester kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, bar ve benzeri eğlence mekanlarının, öğün servisleri dışında kapanacağı, şehirdeki farklı hane üyelerinin kapalı ve açık mekanlarda bir araya gelmesinin yasaklanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte 21 bin 331 Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 20 binin üzerine çıktı ve toplam vaka sayısı 762 bin 542'ye yükseldi.

Ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 241 artarak 43 bin 957'ye ulaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, basın açıklamasında, Manchester Belediye Başkanı Andy Durham ile şehirde alınacak önlemlere ilişkin yaptıkları görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadığını belirtti.

Şehirdeki iş yerlerini destekleyen kapsamlı bir paket sunduklarını ancak Durham'ın bu paketi kabul etmediğini anlatan Johnson, destek paketinin Merseyside ve Lancashire bölgelerine sunulanlarla orantılı olduğunu aktardı.

Johnson, Manchester şehrinin virüsün en yaygın görüldüğü bölgelerden biri olduğuna işaret ederek, "Daha önce yerel vaka sayılarına dayanarak risk düzeylerini ortaya koymak için orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 3 uyarı seviyesi oluşturmuştuk. Yerel yönecilerle her ne kadar anlaşma sağlamadıysak da Manchester'ı 'en yüksek uyarı seviyesine' çıkarmak zorundayız. " ifadelerini kullandı.

Yeni önlemler kapsamında şehirdeki bar ve benzeri eğlence mekanlarının, öğün servisleri dışında kapanacağını duyuran Johnson, şehirde farklı hane üyelerinin kapalı ve açık mekanlarda bir araya gelmesinin de yasaklanacağı bilgisini paylaştı.

Başbakan Johnson, halka, şehre giriş ve çıkış yapmamaları, açık alanlarda 6 kişi kuralını gözetmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hızlıca harekete geçmedikleri takdirde şehirdekilerin hayatlarını riske atacakları uyarısında bulunan Johnson, önlemlerin perşembe günü mecliste görüşüleceğini ve aynı gece uygulamaya geçeceğini sözlerine ekledi.

Yerel Kovid-19 uyarı seviyeleri

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Üçüncü aşama kısıtlamalar, sadece Liverpool'da uygulanırken, Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler sürüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar