Son dakika haberleri | İngiltere'nin Gümrük Birliği kapsamından çıkarılmasına ilişkin karar ve yönetmelik Resmi Gazete'de
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Son dakika haberleri | İngiltere'nin Gümrük Birliği kapsamından çıkarılmasına ilişkin karar ve yönetmelik Resmi Gazete'de

31.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:48
Son dakika haberleri | İngiltere'nin Gümrük Birliği kapsamından çıkarılmasına ilişkin karar ve yönetmelik Resmi Gazete'de

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ve Türkiye ile bu ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması nedeniyle Gümrük Birliği uygulamasından çıkarıldı.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ve Türkiye ile bu ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması nedeniyle Gümrük Birliği uygulamasından çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve Türkiye ile STA imzalaması üzerine, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına ilişkin Esaslar Hakkında Karar'da yer alan "İngiltere" ibaresi kaldırıldı.

Ayrıca, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'ten de aynı ifade çıkarıldı.

Değişiklikler, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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