Son dakika haberleri... İngiltere'deki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için gün içinde düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için gün içinde düzenlenen ve polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

Metropolitan Polisi, Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" grubunun öğle saatlerinde Londra'nın çeşitli bölgelerinde başlattığı ve yerel saatle 20.00'ye (TSİ 23.00) kadar süren gösteriye ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, grubun toplanmasını önlemek ve insanları eve gitmeye teşvik etmek için bir dizi erken müdahalede bulunulduğu kaydedilirken Kovid-19 önlemlerini ihlal etmek, polise saldırmak ve uyuşturucu bulundurmak suçları kapsamında en az 150 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baş komiser Stuart Bell, "Bu, Metropolitan, Londra şehir ve İngiliz ulaşım polisleri için zorlu bir gündü. Gözaltılar, eylemcilerin kasıtlı olarak kanunları çiğnemelerinin, memurlarımızı saldırmalarının ve trafiği kesintiye uğratmalarının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" üyeleri, öğle saatlerinde Londra'nın farklı bölgelerinde bir araya gelmişti. Polis, ulusal karantina nedeniyle gösteri yasağı olmasına rağmen bir araya gelen gruba müdahalede bulunmuştu. Grubun son aylarda düzenlediği değişik gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar