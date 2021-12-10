Son dakika haberleri! İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.
AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet