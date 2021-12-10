Son dakika haberleri! İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti. - Haberler
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Son dakika haberleri! İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.

Son dakika haberleri! İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı

 Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve...

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AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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