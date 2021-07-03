Son dakika haberleri | İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs politikalarını protesto etti

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Jair Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikalarını protesto etti.

İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Jair Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikalarını protesto etti. Başkent Londra'daki Parlamento Meydanında bir araya gelen grup, Balsonaro'ya istifa etmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar