Son dakika haberleri | İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs politikalarını protesto etti
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Son dakika haberleri | İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs politikalarını protesto etti

Son dakika haberleri | İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs politikalarını protesto etti
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Jair Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikalarını protesto etti.

İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Jair Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) politikalarını protesto etti. Başkent Londra'daki Parlamento Meydanında bir araya gelen grup, Balsonaro'ya istifa etmesi çağrısında bulundu.

Son dakika haberleri | İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs politikalarını protesto etti
Son dakika haberleri | İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs politikalarını protesto etti
Son dakika haberleri | İngiltere'de yaşayan Brezilyalılar Devlet Başkanı Balsonaro'nun yeni tip koronavirüs politikalarını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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