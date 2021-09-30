Son dakika haber: İngiltere'de tecavüz ettiği kadını öldüren polis, müebbet hapse mahkum edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İngiltere'de tecavüz ettiği kadını öldüren polis, müebbet hapse mahkum edildi

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ı kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldüren polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de 33 yaşındaki Sarah Everard'ı kaçırdıktan sonra tecavüz edip öldüren polis memuru Wayne Couzens ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Sarah Everard cinayetine ilişkin başkent Londra'daki Old Bailey Mahkemesinde görülen duruşmada kararı açıklayan yargıç Justice Fulford, 48 yaşındaki polis memuru Couzens'a ömür boyu hapis cezası verdi.

Yargıç Fulford, Everard'ın, Couzens tarafından öldürülmesinin yıkıcı ve trajik olduğunu, tamamen vahşi koşullarda gerçekleştiğini belirterek, Couzens'a, "Ailene ihanet ettin ve gerçek bir pişmanlık belirtisi yok." dedi.

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken kadınlar, sosyal medyadan korku ve endişelerini dile getirmişti.

Son dakika haber: İngiltere'de tecavüz ettiği kadını öldüren polis, müebbet hapse mahkum edildi

Son dakika haber: İngiltere'de tecavüz ettiği kadını öldüren polis, müebbet hapse mahkum edildi

Son dakika haber: İngiltere'de tecavüz ettiği kadını öldüren polis, müebbet hapse mahkum edildi

Son dakika haber: İngiltere'de tecavüz ettiği kadını öldüren polis, müebbet hapse mahkum edildi
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Joe Biden Tunç Soyer Sezai Temelli
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek
Spor Muslera Balotelli Fatih Terim Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: İngiltere'de tecavüz ettiği kadını öldüren polis, müebbet hapse mahkum edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:24:10. #1.12#