Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 915 ölüm

Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 634 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 915 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 634 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 915 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 892 bin 459'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 634 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 915 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 892 bin 459 toplam can kaybı ise 110 bin 250 olarak duyuruldu.

- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı