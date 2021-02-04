Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 915 ölüm
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Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 915 ölüm

04.02.2021 20:24 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:28
Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 915 ölüm

Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 634 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 915 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

 İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 634 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 915 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 892 bin 459'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 634 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 915 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 892 bin 459 toplam can kaybı ise 110 bin 250 olarak duyuruldu.


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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