Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 406 ölüm

Edinilen son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 607 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 406 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 607 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 406 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 783'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 607 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 406 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 783 toplam can kaybı ise 106 bin 564 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı