Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 333 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 333 ölüm

08.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:33
Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 333 ölüm

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 104 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 333 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 104 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 333 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 959 bin 784'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 104 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 333 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 959 bin 784 toplam can kaybı ise 112 bin 798 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Buse Varol Selami Şahin Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Antalya Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 333 ölüm - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 19:35:30. #1.14#
title