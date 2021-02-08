Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 333 ölüm

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 104 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 333 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 104 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 333 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 959 bin 784'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 104 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 333 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 959 bin 784 toplam can kaybı ise 112 bin 798 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı