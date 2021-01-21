Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1290 ölüm
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Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1290 ölüm

21.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:49
Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1290 ölüm

Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte 37 bin 892 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1290 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 37 bin 892 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1290 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 543 bin 646'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 37 bin 892 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1290 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 543 bin 646 toplam can kaybı ise 94 bin 580 olarak duyuruldu. Salgının başından beri üçüncü karantinasını yaşayan ülkede çok sert önlemler uygulanıyor. Kısıtlamalar, vaka sayılarını azalttı fakat yetkililer ölüm oranlarının ve Ulusal Sağlık Hizmeti üzerindeki baskıların artmaya devam edeceğini belirtiyor. Hükümetin baş bilimsel danışmanı Patrick Vallance, hastanelerdeki durumla ilgili olarak, 'Şu anda çok çok kötü, çok büyük bir baskı var. Hastaneler "savaş alanı gibi" dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada 'Ülke genelinde vaka sayılarının şu anda zirveye ulaştığı veya düzleştiği doğru ancak çok hızlı düşüşler görmüyoruz ve bunu kontrol etmemiz gerektiği çok açık" dedi.

BUGÜNE KADAR 4.6 MİLYON KİŞİ AŞI OLDU

İngiliz yetkililer daha önce karantinanın hastalığa karşı en savunmasız olan yaklaşık 15 milyon kişinin kademeli olarak aşılanmasının ardından hafifletilebileceğini açıklamıştı. İngiltere'de bugüne kadar 4,6 milyondan fazla kişi ilk doz aşılarını yaptırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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