Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1243 ölüm
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Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1243 ölüm

12.01.2021 21:28 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:32
Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1243 ölüm

Son dakika dünya haberi: İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 553 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1243 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 553 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1243 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 553 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1243 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51 toplam can kaybı ise 83 bin 203 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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