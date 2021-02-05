Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1014 ölüm
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Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1014 ölüm

05.02.2021 19:20 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:24
Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1014 ölüm

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 114 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1014 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 114 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1014 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 911 bin 573'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 114 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1014 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 911 bin 573 toplam can kaybı ise 111 bin 264 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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