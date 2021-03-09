Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 766 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 766 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İngiltere'de son 24 saatte 5 bin 766 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 124 bin 797'ye ulaştı.

5 bin 766 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 228 bin 998'e yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 592 bin 528'e ulaştı, bunlardan 1 milyon 181 bin 431'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 9 bin 418 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 1356'sı yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar