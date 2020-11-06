Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakası

06.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:31
Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 287 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 355 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e, toplam can kaybı ise 48 bin 475'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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