Son dakika haberleri... İngiltere'de savaş karşıtları Rusya'yı protesto etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kremlin'i protesto eden savaş karşıtları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'dan ellerini çekmesi" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde akşam saatlerinde bir araya gelen çok sayıda gösterici "Putin'i durdurun", "Ukrayna'ya özgürlük" ve "Ukrayna asla boyun eğmeyecek" yazılı pankartlar taşıdı.

Savaş karşıtları, Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumu nedeniyle Rusya'ya daha sert yaptırım uygulanması talebinde bulunarak "Putin, ellerini Ukrayna'dan çek", "Biz biriz" ve "Savaşa hayır" sloganları attı.

Göstericiler arasında bulunan Londra'da yaşayan Ukraynalılar da kendi dillerinde sloganlar atarak ülkelerinin muhtemel işgaline dünyanın karşı çıkmasını istedi.

"Savaşı durdurun, hızlıca bir şeyler yapın"

Protestocular arasında yer alan Ukraynalı Natalia Pateriga, konuşmasında, ülkesinde 28 yıl öğretmenlik yaptığını ve ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle İngiltere'ye gelerek burada çalıştığını anlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası işgali nedeniyle ülkesindeki ailesi için endişelendiğini dile getiren Pateriga şunları söyledi:

"Putin katil. Lütfen savaşı durdurun. Dün, bugün öldürdüler. 8 yıldan bu yana insanları öldürüyorlar. Avrupa 8 yıldan bu yana dinlemiyor. Neden? Lütfen Avrupa hızlıca bir şey yapsın. Savaşı durdurun. Ukrayna, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında hızla bir şeyler yapın."

"İşgal için hiçbir sebep yok"

Gösteride konuşanlardan Natali ise Rus vatandaşlarından liderlerine "dur" demeleri çağrısında bulunarak "işgalcilerin bir an önce evlerine geri dönmelerini" istedi.

Natali, "Ukrayna, bağımsız egemen bir devlet. İşgal için hiçbir sebep yok. İşgalin bedelini sadece Ukraynalılar değil, Ruslar da ödeyecek." ifadesini kullandı.

Savaş karşıtları, gösteri sırasında Ukrayna, Gürcistan ve Estonya bayrakları taşıdı.