Son dakika haberleri | İngiltere'de "Sarah Everard" protestosu
16.03.2021 21:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:53
Gelen son dakika haberine göre Gösterilerden detaylar Pankart detayları LONDRA - İngiltere'de Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi, Everard'ın anma törenine polis müdahalesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor.
Gösterilerden detaylar
Pankart detayları LONDRA - İngiltere'de Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi, Everard'ın anma törenine polis müdahalesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar