Son dakika haberleri | İngiltere'de "Sarah Everard" protestosu
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Son dakika haberleri | İngiltere'de "Sarah Everard" protestosu

16.03.2021 21:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:53

Gelen son dakika haberine göre Gösterilerden detaylar Pankart detayları LONDRA - İngiltere'de Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi, Everard'ın anma törenine polis müdahalesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor.

Gösterilerden detaylar

Pankart detayları LONDRA - İngiltere'de Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi, Everard'ın anma törenine polis müdahalesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor.

Son dakika haberleri | İngiltere'de 'Sarah Everard' protestosu
Son dakika haberleri | İngiltere'de 'Sarah Everard' protestosu
Son dakika haberleri | İngiltere'de 'Sarah Everard' protestosu
Son dakika haberleri | İngiltere'de 'Sarah Everard' protestosu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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