Son dakika haberleri | İngiltere'de "Sarah Everard" protestosu

Gelen son dakika haberine göre Gösterilerden detaylar Pankart detayları LONDRA - İngiltere'de Sarah Everard'ın polis tarafından öldürülmesi, Everard'ın anma törenine polis müdahalesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto ediliyor.