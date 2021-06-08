Son dakika haberleri: İngiltere'de Sarah Everard'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru suçunu itiraf etti
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Son dakika haberleri: İngiltere'de Sarah Everard'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru suçunu itiraf etti

Son dakika haberleri: İngiltere'de Sarah Everard'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan polis memuru suçunu itiraf etti
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, Sarah Everard'ı kaçırıp tecavüz ettiği itirafında bulundu.

İngiltere'de 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, Sarah Everard'ı kaçırıp tecavüz ettiği itirafında bulundu.

Başkent Londra'da 3 Mart akşamı evine giderken kaybolan ve günler sonra cesedi bulunan 33 yaşındaki Everard'ı öldürdüğü öne sürülen polis memuru Couzens, Old Bailey Mahkemesinde, adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarını kabul etti.

Couzens, Sarah Everard'ın ölümünün sorumluluğunu da üstlendi.

Tepki çeken cinayet ve anma törenine müdahale

Sarah Everard, 3 Mart akşamı arkadaşının evinden çıkıp kendi evine giderken kaybolmuş, Londra yakınındaki Kent'te 10 Mart'ta bulunan insan kalıntılarının Everard'a ait olduğu tespit edilmişti.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aynı gün Everard'ı anma törenine müdahale eden polis, en az 4 kadını gözaltına almıştı.

Everard cinayeti, ülkede sokakların ne kadar güvenli olduğu tartışmasını başlatırken, kadınlar sosyal medyadan korkularını ve yaşadıklarını dile getirmişti.

Bu arada muhalefet, son bir yılda 118 kadının öldürüldüğüne işaret ederek, hükümetten daha sert tedbirler almasını istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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