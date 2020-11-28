Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti
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Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti

28.11.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:24
Son dakika haberleri: İngiltere'de polis, Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti

Son dakika gündem haberi: İngiltere'de polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun ulusal karantinaya rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

İngiltere'de polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun ulusal karantinaya rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

"StandUpX" üyeleri, Londra'nın farklı bölgelerinde bir araya geldi. Grup üyeleri önce Kings Cross tren istasyonunda toplandı. Burada, eylemcileri dağılması için uyaran polis, ikazlara uymayan protestoculardan birini gözaltına aldı. Kings Cross tren istasyonunun önünden dağıtılan kalabalık, bir süre sonra Hyde Park'ta yeniden toplandı. Ulusal karantina nedeniyle gösteri yasağı olmasına rağmen bir araya gelen grup, toplu halde Oxford Caddesi'nde yürüyüşe geçti. "Zorunlu maskeye hayır" ve "Karantina hayatımızı yıkıyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasını istedi.

Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan bazı göstericileri gözaltına aldı. Polis, topluluğun önünde yürüyen İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'e de müdahalede bulundu.

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Müdahale sonrası Londra'nın değişik bölgelerine dağılan göstericilerden bazıları, yeniden Hyde Park'ta bir araya geldi. Polis, burada da bazı kişileri gözaltına aldı.

Grubun, son aylarda düzenlediği değişik gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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