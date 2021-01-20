Son dakika haberleri! İngiltere'de nehre düşen kamyonetin sürücüsü böyle kurtarıldı
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Son dakika haberleri! İngiltere'de nehre düşen kamyonetin sürücüsü böyle kurtarıldı

20.01.2021 22:56 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:00
Son dakika haberleri! İngiltere'de nehre düşen kamyonetin sürücüsü böyle kurtarıldı

Son dakika gündem haberi... İngiltere'nin Durham kentinde nehre düşen kamyonetin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İngiltere'nin Durham kentinde nehre düşen kamyonetin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücünün kurtarılma anları anbean kameralara yansıdı.

Olay, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Durham kentinde meydana geldi. Bir süpermarket zincirine ait kamyonet, nehre düşerek yan yattı. Kamyonetin sürücüsü, aracın üzerine çıkarak yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bot ile mahsur kalan kişiye ulaşarak kurtardı. Görüntülerde, nehirde akıntının çok hızlı olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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