Son dakika haberleri... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 124 bin 25'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 bin 573 Kovid-19 vakası tespit edildi, ülkedeki sayı 4 milyon 201 bin 358'e çıktı.

Ülkede 242 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 124 bin 25'e yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 20 milyon 982 bin 571'e ulaştı, bunlardan 963 bin 862'sine ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 12 bin 136 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 1647'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Ancak hem 5 Ocak'ta başlayan karantina hem de aşının etkisiyle son haftalarda günlük vakalar 10 binin altına ve can kayıpları da 500'ün altına gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar