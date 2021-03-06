Son dakika haberleri | İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 158 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 158 artarak 124 bin 419'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 bin 40 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 213 bin 343'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 158 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 419'a yükseldi.

İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 21 milyon 796 bin 278'e ulaştı, bunlardan 1 milyon 90 bin 840'ına ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 10 bin 898 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken, bunlardan 1542'si yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.

Ülkede en fazla günlük vaka sayısı 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, virüse bağlı en fazla günlük can kaybı sayısı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Ancak hem 5 Ocak'ta başlayan karantina hem de aşının etkisiyle son haftalarda günlük vaka sayıları 10 binin altına, can kaybı sayıları da 500'ün altına gerilemişti.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının tek dozunun hastaneye yatışları yüzde 80'den fazla azalttığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar