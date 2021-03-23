Son dakika haberleri! İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler azalmaya devam ediyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları azalmaya devam ederken, ilk doz aşıyı olanların sayısı 28 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 112 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 126 bin 284'e çıktı.

Böylece geçen haftaya göre yüzde 33'lük bir azalma kaydedildi.

Son 24 saatte yapılan 1 milyon 191 bin 48 testten sadece 5 bin 379'u pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınların sayısı da geçen haftaya göre yüzde 21,5 azalarak günlük 373 oldu.

Öte yandan ilk doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 28 milyon 327 bin 873'e çıkarken, ikinci doz aşı da 2 milyon 363 bin 684 kişiye yapıldı.

Karantina ve aşının etkisi

8 Aralık'ta aşı uygulamasına başlayan ve şu ana kadar yetişkin nüfusun yüzde 53,8'ini aşılayan İngiltere, temmuz ayına kadar tüm yetişkinlere en az ilk doz aşıyı yapmayı planlıyor.

Avrupa'da üçüncü dalganın konuşulduğu bir dönemde İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak can kayıpların azalmasında 5 Ocak'ta ilan edilen üçüncü karantina ve hızlı aşılama kampanyasının etkili olduğuna inanılıyor.

Can kayıpları günlük 1800'lerden 100'lere geriledi

Aralık ayında virüsün daha öldürücü olan ve daha hızlı bulaşan bir türünün etkisiyle vakalar ve ölümler artmaya başlamıştı.

Salgın sırasında ülkede en çok günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Avrupa'da hala Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda olan İngiltere'de Sağlık Bakanlığı, can kayıplarının hesaplamasında Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 28 gündeki ölümleri esas alıyor.

Sağlık Bakanlığı toplam can kaybını, 126 bin 284 olarak açıklasa da ölüm belgelerinde belirtilen sebebi esas alan Ulusal İstatistik Ofisi, 149 bin 117 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünü belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen