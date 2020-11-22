Son dakika haberleri! İngiltere'de koronavirüs karantinasına karşı 'özgürlük kartı' uygulaması
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Son dakika haberleri! İngiltere'de koronavirüs karantinasına karşı 'özgürlük kartı' uygulaması

22.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:26
Son dakika haberleri! İngiltere'de koronavirüs karantinasına karşı 'özgürlük kartı' uygulaması

Son dakika haberleri: İngiltere'de hükümetin, kişilere, haftada iki kez koronavirüs testi negatif çıktığı sürece 'özgürlük kartı' verileceği öne sürüldü.

İngiltere'de hükümetin, kişilere, haftada iki kez koronavirüs testi negatif çıktığı sürece 'özgürlük kartı' verileceği öne sürüldü. İngiliz medyasının ismini vermediği hükümet kaynağına göre 'Özgürlük Kartı' kazanmak için, insanların düzenli olarak test edilmesi gerekecek ve sonuçların olumsuz çıkmaya devam etmesi durumunda, kişilere kart veya belge verilecek. Hükümetin planladığı Özgürlük Kartı projesinin arkasında tüm ülkeyi 1 haftada test etme planı bulunuyor.

İngiliz medyasının hükümet kaynağına göre üzerinde çalışılan planda, Özgürlük Kartı'nın dijital sertifika gibi akıllı telefonda saklanacak ve hükümetin aşılama programı hızlanana kadar insanların nispeten normal bir yaşam sürmelerine izin verecek. Kişilerin düzenli test yaptırmasını hedefleyen sistem sayesinde İngilizler, özgürce dolaşabilecek.

ÖZGÜRLÜK KARTI İLE TEST SAYISININ YÜKSELTİLMESİ PLANLANIYOR

İngiltere'nin bu planının detayında, belirti göstermeyen kişilerin bile test edilmesini kapsayan ülke çapında kitlesel bir test programı yer alıyor.  'Moonshot Operasyonu' adı altında ulusal test programının 100 milyar sterlinlik genişlemesinin bir parçası olarak gelecek yılın başlarında günde 10 milyona kadar test gerçekleştirmeyi umdukları iddia ediliyor. İngiliz hükümetinin bu planı başarılı olursa tüm Birleşik Krallık nüfusunun haftalık olarak test edilmesi sağlanacak ve haftada iki kez negatif çıkan kişilere Özgürlük Kartı verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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