Son dakika haberleri: İngiltere'de karantina işe yaradı: Yeni vaka hızı yüzde 30 düştü
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Son dakika haberleri: İngiltere'de karantina işe yaradı: Yeni vaka hızı yüzde 30 düştü

30.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:35
Son dakika haberleri: İngiltere'de karantina işe yaradı: Yeni vaka hızı yüzde 30 düştü

Son dakika haber... İngiltere'de iki hafta önce koronavirüs sebebiyle ülke genelinde uygulanmaya başlanan kısmi sokağa çıkma yasağı sonrası yeni Covid-19 vaka hızında yüzde 30 düşüş gözlemlendiği belirtildi.

İngiltere'de iki hafta önce koronavirüs sebebiyle ülke genelinde uygulanmaya başlanan kısmi sokağa çıkma yasağı sonrası yeni Covid-19 vaka hızında yüzde 30 düşüş gözlemlendiği belirtildi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının etkisi tüm hızıyla sürüyor. - İngiltere'de iki hafta önce koronavirüs sebebiyle ülke genelinde uygulanmaya başlanan kısmi sokağa çıkma yasağı sonrası yeni Covid-19 vaka hızında yüzde 30 düşüş gözlemlendiği belirtildi.İngliiz araştırma şirketi Imperial College London'ın "React" adlı çalışmasından elde edilen bilgilere göre, iki hafta önce alınan kısmi  karantina sonrasında ülkede koronavirüs vakalarının neredeyse üçte bir oranında düştüğü belirtildi.  

VAKALARDA HIZLI DÜŞÜŞ HİSSEDİLDİ

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Araştırma sonrası elde edilen sonuçlar doğrultusunda, ülke genelinde neredeyse iki haftada koronavirüs vakalarında yüzde 30'luk bir düşüş oldu. Ülkede 105 bin kişiden fazla gönüllünün katıldığı çalışmada, İngiltere'de 100 kişiden 1'inin virüse 13-24 Kasım tarihleri arasında yakalandığı tahmin ediliyor.  Söz konusu tarihlerin 2 Kasım'da bildirilen 80'de 1 oranından sonra "çarpıcı bir düşüş" olarak ifade edildi. Önceki çalışmalarda, vakalar her dokuz günde bir ikiye katlanırken şimdi yarıya indiği gözlemlendi.

KARANTİNA VAKALARIN AZALMASINA YARDIMCI OLDU

Imperial'ın React programının yöneticisi Profesör Paul Elliott, bunun bazı bölgeleri kapsayan kademeli karantina sistemi (Tier System) ve ardından gelen büyük çaplı karantinanın, vakaların azalmasına yardımcı olduğunu gösterdiğini söyledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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