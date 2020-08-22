Son dakika haberleri! İngiltere Bilim Danışmanı: Koronavirüs sonsuza kadar kalabilir
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Son dakika haberleri! İngiltere Bilim Danışmanı: Koronavirüs sonsuza kadar kalabilir

Son dakika haberi... İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE) üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof Sir Mark Walport, koronavirüsün (Covid-19) sonsuza kadar var olup, insanların ise korunmak için düzenli aşıya ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

Son dakika haberleri! İngiltere Bilim Danışmanı: Koronavirüs sonsuza kadar kalabilir
22.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:31

İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE)  üyesi ve eski Baş Bilim Danışmanı Prof Sir Mark Walport, koronavirüsün (Covid-19) sonsuza kadar var olup, insanların ise korunmak için düzenli aşıya ihtiyacı olabileceğini açıkladı. 

Prof Walport basına yaptığı açıklamada, koronavirüsün grip gibi insanların hayatında sonsuza dek kalabileceğini ve aşı yaptırmanın insan hayatında düzenli hale gelebileceğini ifade etti.Walport açıklamasında "Bu, bir şekilde sonsuza dek bizimle olacak ve neredeyse kesinlikle tekrarlanan aşılar gerektirecek bir virüs. Yani biraz grip gibi, insanların düzenli aralıklarla yeniden aşılanmaya ihtiyacı olacak" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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