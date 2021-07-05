Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson: "Maske zorunluluğu kalkacak"
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Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson: "Maske zorunluluğu kalkacak"

Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson: 'Maske zorunluluğu kalkacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19'a karşı önlem olarak kullanılan yüz maskelerinin artık bir zorunluluk olmayacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19'a karşı önlem olarak kullanılan yüz maskelerinin artık bir zorunluluk olmayacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'de uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Johnson, 19 Temmuz'da gerçekleşmesi planlanan "normalleşme" için çok kısa bir zaman kaldığını ancak pandeminin sona ermesinin "çok uzakta" olduğunu ifade etti. Johnson, "19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz" açıklamasında bulunmasına rağmen kısıtlamaların planlandığı gibi kaldırılacağını duyurdu.

Tüm işletmeler açılacak, maske zorunlu olmayacak

Johnson, 19 Temmuz'dan itibaren şu anda uygulanmakta olan 1 metrelik sosyal mesafe kısıtlamasının kaldırılacağını, kalan tüm işletmelerin yeniden açılacağını ve maske takmanın bir zorunluluk olmayacağını belirtti. Maske kullanımının insanların kişisel sorumluluğu olacağını ve bu konuda kendi seçimlerini yapabileceklerini açıklayan Johnson, bu normalleşmeye gece kulüplerinin ve diğer büyük eğlence merkezlerinin de dahil edileceğini aktardı. Johnson, normalleşme sürecinde mekanlarda Covid-19 aşı pasaportu uygulanmayacağını ancak işletmelerin isterse böyle bir kuralı uygulama kararını kendilerinin verebileceklerini belirtti.

40 YAŞ ALTI KİŞİLER 8 HAFTA ARAYLA AŞILANACAK

İngiltere'de 40 yaşın altındaki kişilere Covid-19 aşılarının 12 hafta yerine 8 hafta arayla uygulanacağını duyuran Johnson, 18 yaşın üzerindeki herkesin eylül ayı sonuna kadar tamamen aşılanmış olacağını açıkladı.

TAMAMEN AŞILANAN KİŞİ İZOLASYONDAN MUAF

Covid-19 tespit edilen kişilerin kendini izole etmeye devam edeceğini söyleyen Johnson, ancak iki doz aşılanmış bir kişinin virüs tespit edilen bir kişiyle temas etmesi halinde izolasyondan muaf olacağını belirtti. Johnson, iki doz aşı olanlara yönelik uluslararası seyahatin sarı listede bulunan ülkelerden İngiltere'ye dönüşlerde izolasyon şartının kaldırılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 8 GÜNDÜR 20 BİNİN ÜZERİNDE

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı son 8 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 334 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 930 bin 534'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 9 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 231'e yükseldi.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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