Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson, Kral Abdullah'la görüşmesinde Ürdün'ün güvenlik ve istikrarına desteğini vurguladı
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Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson, Kral Abdullah'la görüşmesinde Ürdün'ün güvenlik ve istikrarına desteğini vurguladı

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson, Kral Abdullah'la görüşmesinde Ürdün'ün güvenlik ve istikrarına desteğini vurguladı

Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ürdün Kralı Abdullah'la görüştü.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ürdün Kralı Abdullah'la görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın Kral Abdullah'ı telefonla arayarak, ülkesinin Ürdün'ün güvenlik ve istikrarına, ikili ilişkilerin derinliğine verdiği desteği vurguladığı ifade edildi.

Johnson'ın ayrıca, Ürdün devletinin kuruluş yıl dönümünü kutladığı ve iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çektiği kaydedildi.

Öte yandan Kral Abdullah'ın, Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü sebebiyle Johnson'a taziye dileklerini ilettiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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