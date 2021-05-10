Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson hakkında bir yurt dışı seyahatiyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson hakkında bir yurt dışı seyahatiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Johnson hakkında bir yurt dışı seyahatiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, tatil amaçlı bir yurt dışı seyahatinin ücretini kimin ödediği ve bu konuda parlamentonun doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusunda soruşturulduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, tatil amaçlı bir yurt dışı seyahatinin ücretini kimin ödediği ve bu konuda parlamentonun doğru bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusunda soruşturulduğu bildirildi.

Parlamento Standartlar Komiseri Kathryn Stone, Johnson'ın haklarında soruşturmalar başlatılan parlamento üyeleri arasında olduğunu duyurdu.

Yurt dışı seyahatle ilgili düzenlemeler kapsamında soruşturulduğu kaydedilen Johnson'ın, partneri Carrie Symonds ile 26 Aralık 2019-5 Ocak 2020 tarihleri ??arasında Karayipler'deki tatilinin ücretini kimin ödediğine dair parlamentoyu doğru bilgilendirip bilgilendirmediğine bakıldığı kaydedildi.

Parlamentoya yapılan bilgilendirmede, 15 bin sterlin (175 bin TL) değerinde konaklama bedelinin Muhafazakar Parti bağışçısı iş insanı David Ross tarafından ödendiği belirtilmişti.

Ancak Ross'un bir sözcüsü önce bunu yalanlamış ancak daha sonra geri adım atarak maliyeti Ross'un karşıladığını, dolaysıyla "Johnson'ın Avam Kamarası'na yaptığı açıklamanın doğru olduğunu" belirtmişti.

Soruşturmada, Johnson'ın kuralları ihlal ettiği sonucuna varılırsa özür dilemesi istenebilir. Ancak ihlalin ciddi olduğu tespit edilirse Başbakan, parlamentodan geçici olarak uzaklaştırmadan ihraca kadar değişen yaptırımlar için komiteye sevk edilebilir.

Daire tadilatı nedeniyle de soruşturuluyor

Soruşturmanın, Johnson'ın Başbakanlık Konutu'ndaki dairesini Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla yenilediğine ilişkin tartışmaların ardından gelmesi dikkati çekti.

Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, tadilatın finansmanına ilişkin "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" iddiasında bulunurken, Başbakanlık, Johnson'ın "seçim kanununa uygun hareket ettiğini" savunmuştu.

Seçim Komisyonu tarafından 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki dairenin tadilatının finansmanına yönelik "bir suçun meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğuna" dikkat çekilerek soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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