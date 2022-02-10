Son dakika haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson, Brüksel'e gidiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer liderlerle görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel ve Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyaret edecek.

Yapacağı ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Bugün Brüksel ve Varşova'da NATO liderleriyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum. Bir ittifak olarak karda sınırlar çizmeli ve her Avrupa demokrasisinin NATO üyeliğini arzulama hakkı da dahil olmak üzere taviz vermeyeceğimiz ilkeler olduğu konusunda net olmalıyız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya