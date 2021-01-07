Son dakika haberleri | İngiltere Başbakanı Johnson, ABD'de iktidarın barışçıl şekilde devrini istedi
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Son dakika haberleri | İngiltere Başbakanı Johnson, ABD'de iktidarın barışçıl şekilde devrini istedi

07.01.2021 00:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:28
Son dakika haberleri | İngiltere Başbakanı Johnson, ABD'de iktidarın barışçıl şekilde devrini istedi

Bir son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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