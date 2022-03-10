Son dakika haberleri: İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu

- İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu LONDRA - Yüzlerce İngiliz, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katılmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu.