Son dakika haberleri: İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu

İhlas Haber Ajansı - Yunus Dalgıç - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre - İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu LONDRA - Yüzlerce İngiliz, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katılmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu.

- İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu LONDRA - Yüzlerce İngiliz, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katılmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu.

Son dakika haberleri: İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu

Son dakika haberleri: İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu

Son dakika haberleri: İngilizler, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğine başvurdu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Dalgıç - Güncel

İngilizler, Ukrayna, Londra, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title